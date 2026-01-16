До 13 млн россиян могут страдать от тяжелых форм лудомании, сообщили в Госдуме. В зоне риска от 5% до 10% россиян в возрасте до 30 лет

Проблема лудомании в России достигла масштабов национального бедствия, заявили в Госдуме.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, для решения этой проблемы требуются незамедлительные жесткие меры со стороны государства.

«Ключевым инструментом в этой борьбе станет создание единого реестра лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, работа над которым ведется в рамках специального законопроекта.

До 12% взрослого населения России (около 13 млн человек – Спортс’’) могут страдать от тяжелых форм лудомании, при этом в стране отсутствует единая система медицинского учета и помощи таким людям», – отметил парламентарий.

По некоторым данным, на которые ссылается Панеш, зависимости от азартных игр могут быть подвержены от 5% до 10% россиян в возрасте до 30 лет. Депутат связывает рост лудомании с агрессивной рекламой и легкодоступностью онлайн-ставок.

«Законодательная инициатива по созданию реестра самоограничений [от азартных игр] является центральным элементом новой политики», – заявил Панеш.

С 1 сентября 2026 года россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится. Букмекеры также будут обязаны выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари.

На сентябрьском форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко заявила , что проблемы с азартными играми могут быть у 1-4% населения России.

Ожидается, что клинические рекомендации от Минздрава по лечению игровой зависимости появятся в ближайшие годы.

Багдасаров о лечении лудомании в России: «Никакого прогресса нет. Минздрав говорит, что у них есть клинические рекомендации, но почему-то не презентует их»