Глава спонсорства РПЛ о букмекерах: «Если часть игроков сократит активность, появятся новые из других категорий»

Глава дирекции спонсорства, партнерств и маркетинга РПЛ Вадим Гродницкий высказался о будущем букмекеров в России.

«Повышение налогов приведет к новой модели. Если часть игроков сократит активность, появятся новые из других категорий. Букмекеры вернутся к крупным активациям, но с фокусом на digital и конверсии – в том числе в совместных проектах с брендами из других отраслей.

Чемпионат мира станет дополнительным стимулом для инвестиций и продвижения брендов», – заявил Гродницкий.