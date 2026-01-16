Глава спонсорства РПЛ о букмекерах: «Если часть игроков сократит активность, появятся новые из других категорий»
Глава дирекции спонсорства, партнерств и маркетинга РПЛ Вадим Гродницкий высказался о будущем букмекеров в России.
«Повышение налогов приведет к новой модели. Если часть игроков сократит активность, появятся новые из других категорий. Букмекеры вернутся к крупным активациям, но с фокусом на digital и конверсии – в том числе в совместных проектах с брендами из других отраслей.
Чемпионат мира станет дополнительным стимулом для инвестиций и продвижения брендов», – заявил Гродницкий.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Мятные Зубы Спортса»
