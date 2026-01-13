Прокофьев о блокировках кошельков ЦУПИС у должников: «Еще один удар по легальным БК. Люди с просрочкой штрафа за парковку уйдут в офшоры, если захотят сделать ставку»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев прокомментировал новость о блокировках кошельков ЦУПИС у должников.

«Еще один удар по легальным БК! По информации «Кружка Беттинга», ЦУПИС с 1-го января блокирует кошельки должников ФНС.

Сколько игроков с долгами – неизвестно. Но на октябрь 2025-го физлица и компании должны были аж 3,26 трлн рублей!

Почему это вредит легальным БК? Людей с просрочкой штрафа за условную парковку может быть немало. И если они захотят сделать ставку, то уйдут в офшоры», – написал в телеграме Прокофьев.