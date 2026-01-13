ЕЦУПИС начал блокировать кошельки должников. Доступ восстановится, если погасить задолженность перед ФНС

Единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПИС) с 1 января начал блокировать кошельки должников ФНС.

«Мы приостановили доступ в Личный кабинет по требованию ФНС.

С 1 января 2026 года по статье 48 Налогового кодекса запрещено проводить платежи и переводы, если у клиента есть задолженность перед ФНС.

Как восстановить доступ:

1. Оплатите задолженность в личном кабинете на сайте ФНС;

2. Дождитесь, пока она исчезнет из кабинета ФНС;

3. Напишите нам через форму обратной связи или в ответ на это письмо», – говорится в письме ЕЦУПИС одному из должников.