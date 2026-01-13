ЕЦУПИС начал блокировать кошельки должников. Доступ восстановится, если погасить задолженность перед ФНС
Единый центр учета перевода ставок (ЕЦУПИС) с 1 января начал блокировать кошельки должников ФНС.
«Мы приостановили доступ в Личный кабинет по требованию ФНС.
С 1 января 2026 года по статье 48 Налогового кодекса запрещено проводить платежи и переводы, если у клиента есть задолженность перед ФНС.
Как восстановить доступ:
1. Оплатите задолженность в личном кабинете на сайте ФНС;
2. Дождитесь, пока она исчезнет из кабинета ФНС;
3. Напишите нам через форму обратной связи или в ответ на это письмо», – говорится в письме ЕЦУПИС одному из должников.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Кружок Беттинга
