Общественная палата направит запрос в Роскомнадзор о блокировке онлайн-казино в Telegram

В Общественной палате призвали заблокировать онлайн-казино в Telegram.

«Считаю, что данный канал распространения азартных игр является общественно опасным, мною будет подготовлен соответствующий запрос в Роскомнадзор, Банк России о необходимости принятия соответствующих мер в целях возможной блокировки данного «продукта» для российской аудитории, так и проведения профилактической работы с банками, в том числе блокировки соответствующих платежей в адрес третьих лиц, чьи карты используются для проведения переводов», – отметил Евгений Машаров.

Член ОП также отметил, что Telegram не запрашивает верификацию по возрасту и требования о представлении документов для подтверждения личности, а пополнение возможно любыми способами.

«При этом также активно можно пополнять свой кошелек посредством криптовалют, которых представлено 12 видов. Все вышеописанное свидетельствует о том, что нарушается федеральное законодательство, регламентирующее деятельность организаторов азартных игр», – заявил Машаров.