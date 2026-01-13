0

Bettery стал титульным партнером «Черноморца» из Первой лиги

Букмекерская компания Bettery стала титульным партнером новороссийского «Черноморца».

«Логотип букмекера появится на игровой форме нашей команды в весенней части сезона.

Наш новый беттинг-партнер получит права на размещение брендинга во время домашних матчей в Первой Лиге.

Рады приветствовать Bettery в числе своих партнеров. С нетерпением ждем возобновления сезона и начала совместной работы», – сообщили в «Черноморце».

В 2025-м беттинг-партнером клуба Первой лиги был «Фонбет».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
