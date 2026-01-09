«Лига Ставок» – лидер среди российских БК по доле посещений сайтов с мобильных устройств. Winline и «Фонбет» – в топ-3

Клиенты российских букмекерских компаний гораздо чаще делают ставки с мобильных устройств.

По данным Sportclan со ссылкой на данные портала Similarweb, в среднем по рынку на мобильные устройства в 2025 году пришлось 69,91% от общего трафика сайтов букмекеров.

Лидером по данному показателю стала «Лига Ставок» (87,92%). Winline (87,11%) – второй, «Фонбет» (79,47%) – третий.

Реже всего с мобильных устройств в 2025-м заходили на сайт букмекерской компании «Балтбет» (40,99%).