В Общественной палате предложили ввести черный список нелегальных букмекеров и казино: «Рост объемов нелегальных азартных игр – угроза национальной безопасности»

В Общественной палате РФ заявили о необходимости усиления мер по борьбе с нелегальными азартными играми.

«Рост объемов нелегальных организаторов азартных игр становится угрозой национальной безопасности. По сайтам нелегальных казино и букмекеров ситуация остается сложной, они научились каждый месяц создавать новые зеркальные сайты после блокировки старых.

Необходимо максимально широко информировать граждан о наличии таких заблокированных сайтов, фактически ввести черный список нелегальных букмекеров и организаторов азартных игр.

В 2026 году прогнозирую двукратное увеличение оборотов этой деятельности, если в ближайшее время не предпринять ряд кардинальных решений и мер.

Сейчас счет онлайн-казино можно пополнить как путем СБП, банковских карт, так и с помощью криптовалют. С российской аудиторией работает до 10 крупнейших нелегальных онлайн-казино и букмекеров, поэтому по ним можно и нужно отрабатывать персонально, включая работу с банками и платежными системами» – заявил Евгений Машаров.

Член Общественной палаты также предложил наделить Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) полномочиями по созданию ускоренного механизма блокировки сайтов нелегальных азартных игр.