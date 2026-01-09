Количество потенциально договорных матчей в мировом спорте выросло на 50% в 2025 году, 89% от общего числа пришлись на футбол (ULIS)
United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) опубликовал отчет о подозрительных матчах в мировом спорте за 2025 год.
Организация выявила 1 091 потенциально договорной матч за период с января по декабрь. По сравнению с прошлым годом (733) показатель вырос почти на 50%.
Большинство потенциальных договорняков в 2025-м пришлись на футбол – 966 матчей, или 89% от общего числа подозрительных игр.
Лидером по подозрительным матчам стала Азия (415). Европа – вторая с 380 потенциальными договорняками, Южная Америка (110) – третья.
