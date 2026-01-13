Самая масштабная DDoS-атака в России в 2025 году пришлась на букмекерскую отрасль
В 2025 году букмекеры подверглись самой мощной DDoS-атаке в России.
Об этом «Известиям» сообщили в компании Curator, специализирующейся на сетевой безопасности.
«Самая мощная атака года в пике достигала 1,57 Тбит/с и была направлена на сегмент «Букмекерские конторы».
На втором месте – атака мощностью 1,15 Тбит/с на «Онлайн-ритейл», на третьем – 1,03 Тбит/с на «Медиа, ТВ, радио и блогеры». Для сравнения, рекорд 2024 года составлял 1,14 Тбит/с», – сообщили в Curator.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Известия»
