Диего Симеоне стал амбассадором платформы для ставок и казино Betinia

Диего Симеоне подписал соглашение с букмекерской компанией Betinia.

Главный тренер мадридского «Атлетико» стал амбассадором платформы для ставок и казино. В рамках сотрудничества Симеоне будет представлен на цифровых платформах, в рекламных кампаниях и промоакциях Betinia.

Платформа для ставок также запустила игру «Футбольный менеджер», в которой пользователи смогут попробовать себя в качестве тренера.

Betinia – игровой бренд поставщика платформ для казино и спортивных ставок Soft2Bet.