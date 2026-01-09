Диего Симеоне стал амбассадором платформы для ставок и казино Betinia
Диего Симеоне подписал соглашение с букмекерской компанией Betinia.
Главный тренер мадридского «Атлетико» стал амбассадором платформы для ставок и казино. В рамках сотрудничества Симеоне будет представлен на цифровых платформах, в рекламных кампаниях и промоакциях Betinia.
Платформа для ставок также запустила игру «Футбольный менеджер», в которой пользователи смогут попробовать себя в качестве тренера.
Betinia – игровой бренд поставщика платформ для казино и спортивных ставок Soft2Bet.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: PRNewswire
