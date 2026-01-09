Более 1 миллиарда посещений собрали сайты российских БК в 2025 году. Трафик букмекеров упал на 10%

Трафик сайтов российских букмекеров в 2025 году упал на 10%.

По данным Sportclan со ссылкой на сервис Similarweb, совокупный годовой трафик сайтов российских букмекеров составил 1,11 млрд посещений. Это на 10% меньше показателей 2024 года – 1,22 млрд.

В 2025-м лидером по общему трафику стал сентябрь (105,1 млн), худшим месяцем стал декабрь (83,04 млн).

Почти 60% совокупного годового трафика пришлось на двух букмекеров – «Фонбет» и Winline.