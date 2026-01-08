Медведь о беттинг-рынке: «В 2026-м новых игроков почти не будет. Выиграет не тот, кто громче, а тот, кто точнее»
Генеральный директор БК PARI Руслан Медведь поделился ожиданиями от 2026 года в беттинге.
«Будущее глобального рынка – за компаниями, которые перестанут быть просто операторами пари. Data-driven платформы на стыке спорта, развлечений, аналитики и финтеха будут лидерами рынка.
2026 станет годом не роста, а качества. Российский рынок окончательно выйдет из фазы «количественного расширения». Новых игроков почти не будет, фокус сместится с привлечения к удержанию, эффективности и маржинальности.
Выиграет не тот, кто громче, а тот, кто точнее», – заявил Медведь.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости