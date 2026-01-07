Директор ЕЦУПИС Сычев о беттинге в 2026-м: «Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм»
Коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев поделился ожиданиями от 2026 года в беттинг-индустрии.
«Криптоплатежи и provably fair-механики ускорят рост iGaming в регионах, где банковская система тормозит рынок быстрее, чем регулирование. VR-казино станут для гэмблинга не меньшим прорывом, чем live-ставки.
Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм. Беспрецедентный рост налоговой нагрузки, помноженный на отключения мобильного интернета. Рынок покажет свою способность адаптироваться, повышая эффективность оперирования», – заявил Сычев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
