Директор ЕЦУПИС Сычев о беттинге в 2026-м: «Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм»

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев поделился ожиданиями от 2026 года в беттинг-индустрии.

«Криптоплатежи и provably fair-механики ускорят рост iGaming в регионах, где банковская система тормозит рынок быстрее, чем регулирование. VR-казино станут для гэмблинга не меньшим прорывом, чем live-ставки.

Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм. Беспрецедентный рост налоговой нагрузки, помноженный на отключения мобильного интернета. Рынок покажет свою способность адаптироваться, повышая эффективность оперирования», – заявил Сычев.