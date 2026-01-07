  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Директор ЕЦУПИС Сычев о беттинге в 2026-м: «Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм»
0

Директор ЕЦУПИС Сычев о беттинге в 2026-м: «Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм»

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев поделился ожиданиями от 2026 года в беттинг-индустрии.

«Криптоплатежи и provably fair-механики ускорят рост iGaming в регионах, где банковская система тормозит рынок быстрее, чем регулирование. VR-казино станут для гэмблинга не меньшим прорывом, чем live-ставки.

Этот год покажет, сможет ли отрасль выжить в идеальный шторм. Беспрецедентный рост налоговой нагрузки, помноженный на отключения мобильного интернета. Рынок покажет свою способность адаптироваться, повышая эффективность оперирования», – заявил Сычев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Ставки на спорт
Беттинг-эксперты
Единый ЦУПИС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Лига Ставок» – лидер среди российских БК по доле посещений сайтов с мобильных устройств. Winline и «Фонбет» – в топ-3
9 января, 14:52
Директор «Тенниси» Соловьев: «Рынок азартных игр в 2026-м будет крепчать за счет того, что его будут еще сильнее бить»
9 января, 13:26
В Общественной палате предложили ввести черный список нелегальных букмекеров и казино: «Рост объемов нелегальных азартных игр – угроза национальной безопасности»
9 января, 12:05
Количество потенциально договорных матчей в мировом спорте выросло на 50% в 2025 году, 89% от общего числа пришлись на футбол (ULIS)
9 января, 09:49
Самая масштабная DDoS-атака в России в 2025 году пришлась на букмекерскую отрасль
9 января, 09:31
Диего Симеоне стал амбассадором платформы для ставок и казино Betinia
9 января, 08:15
Более 1 миллиарда посещений собрали сайты российских БК в 2025 году. Трафик букмекеров упал на 10%
9 января, 07:56
Медведь о беттинг-рынке: «В 2026-м новых игроков почти не будет. Выиграет не тот, кто громче, а тот, кто точнее»
8 января, 13:07
PR-директор «Лиги Ставок» Талапанова: «Широкое внедрение ИИ – ключевой фактор роста глобального беттинг-рынка в 2026 году»
8 января, 10:15
Директор PARI Бабичев об ожиданиях от 2026-го: «Еще большая прозрачность букмекерского бизнеса в России и ответственная игра как один из ключевых трендов»
5 января, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября 2025, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября 2025, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября 2025, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября 2025, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября 2025, 09:07