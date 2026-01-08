PR-директор «Лиги Ставок» Талапанова: «Широкое внедрение ИИ – ключевой фактор роста глобального беттинг-рынка в 2026 году»
PR-директор «Лиги Ставок» Юлия Талапанова поделилась ожиданиями от 2026 года в беттинге.
«Широкое внедрение ИИ в персонализацию, риск‑менеджмент и ответственную игру – ключевые факторы роста глобального рынка в 2026 году.
По России прогнозы более сдержанные: будет стагнация. На перспективы 2026 года сильно давят ужесточение регулирования и существенное повышение налогов на букмекерскую деятельность», – заявила Талапанова.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
