Директор «Тенниси» Соловьев: «Рынок азартных игр в 2026-м будет крепчать за счет того, что его будут еще сильнее бить»

Креативный директор букмекерской компании «Тенниси» Василий Соловьев поделился ожиданиями от 2026 года в беттинге.

«Рынок азартных игр будет все больше крепчать. За счет того, что его будут еще сильнее бить.

Некоторые российские блогеры начнут работать за еду и фрибеты», – заявил Соловьев.