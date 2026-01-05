Директор «Тенниси» Соловьев: «Рынок азартных игр в 2026-м будет крепчать за счет того, что его будут еще сильнее бить»
Креативный директор букмекерской компании «Тенниси» Василий Соловьев поделился ожиданиями от 2026 года в беттинге.
«Рынок азартных игр будет все больше крепчать. За счет того, что его будут еще сильнее бить.
Некоторые российские блогеры начнут работать за еду и фрибеты», – заявил Соловьев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
