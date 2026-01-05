Директор PARI Бабичев об ожиданиях от 2026-го: «Еще большая прозрачность букмекерского бизнеса в России и ответственная игра как один из ключевых трендов»

Директор по коммуникациям и устойчивому развитию БК PARI Алексей Бабичев поделился ожиданиями от 2026 года в сфере беттинг-индустрии.

«Экспертиза российского рынка будет еще больше востребована за рубежом.

В России – еще большая прозрачность букмекерского бизнеса и ответственная игра как один из ключевых трендов/приоритетов», – заявил Бабичев.