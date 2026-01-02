  • Спортс
Николай Оганезов: «В 2026-м нас ждет борьба с бетторами, использующими ИИ самыми различными способами»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов поделился ожиданиями от 2026 года в беттинге.

«Нас ждет болезненная борьба с игроками, использующими искусственный интеллект самыми различными способами.

С удивлением продолжу наблюдать, как мощное лобби нелегального игорного бизнеса подминает под себя не только интересы отечественного легального бизнеса, но уже и государства», – заявил Оганезов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
