Вице-президент «Лиги Ставок»: «В ближайшие годы глобальный беттинг-рынок будет расти в среднем на 4,8%»

Ратмир Ронами поделился ожиданиями от 2026 года в сфере беттинга.

«В ближайшие несколько лет глобальный рынок будет расти в среднем на 4,8%. В онлайне рост будет выше, в офлайне, соответственно, ниже.

Конкуренция на рынке спонсорских контрактов снизится. Если говорить про «Лигу Ставок», то мы нацелены на развитие медийного потенциала наших собственных спортивных мероприятий», – заявил вице-президент «Лиги Ставок».

Налоги, должники и самоограничение. Какие законы о беттинге приняли в 2025-м и примут в 2026-м