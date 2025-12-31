Сергеев об ожиданиях от 2026-го: «В России попробуют легализовать онлайн-казино и тотализатор для классических видов спорта»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев поделился ожиданиями от 2026 года в сфере индустрии азартных игр.

«Модные платформы прогнозов попадут под законодательный прессинг, их повсеместно начнут приравнивать к беттингу.

В России попробуют легализовать онлайн-казино и тотализатор для классических видов спорта.

Я в 2026 году запущу проект на двух крупных регулируемых рынках», – заявил Сергеев.

Налоги, должники и самоограничение. Какие законы о беттинге приняли в 2025-м и примут в 2026-м