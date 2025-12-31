  • Спортс
  • Максим Афанасьев: «Скептически отношусь к перспективам легализации Telegram в России как канала для онлайн-казино. Если подобные инициативы и появятся, то скорее через Max»
Максим Афанасьев: «Скептически отношусь к перспективам легализации Telegram в России как канала для онлайн-казино. Если подобные инициативы и появятся, то скорее через Max»

Директор по спортсбуку Sportradar Максим Афанасьев прокомментировал новость о возможном появлении в Telegram онлайн-казино.

По данным iGaming Редакции, в бета-версии Telegram для Android обнаружены признаки тестирования функции Emoji Stake – игровой механики со ставками на базе встроенных эмодзи-игр.

«Учитывая, что Telegram – это полноценная экосистема с группами, медиа-каналами, встроенным базовым KYC, цифровыми платежами и прочим, реализации любого онлайн-entertainment внутри платформы выглядит более чем логично.

Подобные кейсы мы уже видели ранее: Whale, JetTon – различные мини-приложения с казино-механиками. Некоторые до сих пор доступны.

При этом вопрос легальности остается открытым. Не думаю, что Telegram допустит откровенно «черное» использование платформы, но серая модель в сочетании с лицензиями Anjouan/Curaçao возможна на некоторые гео.

Если говорить о российском рынке, то я скептически отношусь к перспективам легализации Telegram как канала для онлайн-казино. Если подобные инициативы и появятся, то уже скорее через Max.

Что касается ущерба для легальных операторов, то, на мой взгляд, аудитория таких решений – это в основном игроки, которые уже выбрали крипто-операторов и нелицензионных букмекеров, а не клиенты российского легального рынка», – сказал Афанасьев Ставкам на Спортсе’’.

Налоги, должники и самоограничение. Какие законы о беттинге приняли в 2025-м и примут в 2026-м

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
