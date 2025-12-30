У Telegram может появиться собственное онлайн-казино. Мессенджер проводит тестирование «платформы эмодзи-игр» (iGaming Редакция)

Telegram может открыть собственное онлайн-казино.

«В бета-версии Telegram для Android обнаружены признаки тестирования функции Emoji Stake – игровой механики со ставками на базе встроенных эмодзи-игр. Речь идет не о полноценном казино, но о геймифицированной системе со ставками во внутренней валюте Stars, которая потенциально может стать основой для отдельной игровой вертикали внутри мессенджера.

Судя по строкам в коде, Telegram проводит закрытый плей-тест «платформы эмодзи-игр» для ограниченного числа пользователей. Отдельное внимание привлекло упоминание Star Affiliate Commission, что указывает на возможную партнерскую модель с вознаграждением за привлечение игроков – по аналогии с Mini Apps.

Формально Telegram пока тестирует лишь игровую механику, однако с учетом недавних апдейтов и внедрения «спин-подобных» механик в подарках, направление выглядит системным», – сообщает телеграм-канал iGaming Редакция.

На территории России c 2006 года запрещено создавать и организовывать деятельность онлайн-казино.