КХЛ – самый крупный турнир по обороту в PARI за 2025-й. Больше всего денег за год поставили на «Реал» и «Барселону»

Букмекерская компания PARI подвела итоги 2025 года.

Самыми крупными по объему принятых ставок оказались футбол (29,01%), киберспорт (13,88%), хоккей (12,60%), теннис (12,52%) и симуляторы (11,43%). Крупнейшим турниром по обороту стала КХЛ.

Больше всего ставок в денежном выражении за год было принято на футбольные «Реал» и «Барселону», а также на киберспортивный клуб Tundra Esports.

Самой прибыльной командой для PARI в 2025 году стал футбольный «ПСЖ». Их победа в Лиге чемпионов стала неожиданностью для игроков.

На 15 февраля, когда мадридский «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) в Ла Лиге, приходится самый прибыльный день для компании. Самый убыточный – 22 октября, когда клиенты получили большое количество выигрышей по ставкам на победы фаворитов в Лиге чемпионов: «ПСЖ» разгромил «Байер» 7:2, «Ливерпуль» крупно выиграл у «Айнтрахта» (5:1), а «Челси» – у «Аякса» (5:1).

Клиенты PARI предпочитали ставить по ходу матчей в несколько раз больше, чем до их начала. Соотношение оборота пари прематч/лайв составило 80% на 20%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
