РПЛ объявила о проведении Winline Зимнего Кубка в феврале. «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» сыграют по круговой системе

Winline Зимний Кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля в Абу-Даби.

В турнире сыграют «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо». Матчи пройдут по круговой системе – команды сыграют друг с другом по разу. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.

В ноябре президент РПЛ Александр Алаев отмечал , что проведение турнира находится под вопросом из-за введения новых налогов для букмекерских компаний.

Winline Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. В 2025-м победителем стал «Зенит», в 2023-м и 2024-м турнир выигрывал «Спартак».