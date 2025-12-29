Советник гендиректора «Фонбет» о новых налогах и законах для букмекеров: «Федерации, лиги и клубы должны были громче заявить о своих интересах. К сожалению, этого не произошло»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал введение новых налогов для букмекерских компаний.

С 1 января 2026 года для букмекеров вводится два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается , что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

– Сказать, что это был шок, – не сказать ничего. В принципе, весь декабрь – сплошная шоковая терапия.

– До этого в Минфине давали понять, что готовят подобные изменения?

– Нет. Ничего подобного не звучало. Если помните, прямо перед этой новацией состоялся форум «Азартные игры: отчисления на спорт», который был организован ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр – Ставки на Спортсе’’), представителей Минфина там не было. И буквально сразу после форума – как гром среди ясного неба – появилась информация об инициативе Минфина.

– Первый вариант законопроекта был особенно жестким: 5% с оборота. В итоге его изменили на 7% с GGR. Очевидно, что это произошло благодаря работе индустрии. Как вы пытались донести позицию до законодателей?

– Здесь, честно говоря, никаких инноваций. Использовали старые, проверенные способы: письма, встречи и разъяснения, привлечение общественного внимания и СМИ, экспертиза и аналитика. И уже результаты этих аналитических исследований мы направляли заинтересованным сторонам.

– Участвовал ли Минспорт в этом процессе? Со стороны все выглядело так, что министерство устранилось и никак публично не комментировало происходящее.

– Вопрос сложный. Давайте сначала определим, кто выгодоприобретатель букмекерских денег. Целевые отчисления и спонсорские средства в тот момент шли напрямую в спортивные федерации и лиги. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь обратная связь должна была исходить именно от субъектов спорта.

Министерство спорта – орган исполнительной власти. Оспаривать решения другого органа исполнительной власти им некорректно. А вот федерации, лиги и клубы как прямые выгодоприобретатели вполне могли и должны были более активно, более громко заявить о своих интересах.

– Но этого не произошло?

– К сожалению, нет. Мы увидели письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина всего от 16 федераций. Хотя таких субъектов спорта кратно больше.

При этом я хочу отдельно поблагодарить руководство этих 16 федераций – они заглянули за горизонт и нашли необходимым публично высказаться. Это было очень значимо.

– Закон уже принят и подписан президентом. Какие сейчас настроения в индустрии?

– Если двумя словами – тревожный оптимизм, – заявил Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’’.

Также с сентября 2026 года букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши поступают на внутриигровой счет в БК.

«Весь декабрь – шоковая терапия. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова