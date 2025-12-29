  • Спортс
  Путин подписал закон о самоограничении от азартных игр. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах или в МФЦ, все выигрыши будут выплачивать на карту
64

Президент России Владимир Путин подписал закон о самозапрете на азартные игры.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится.

Кроме того, запрещается рассылка рекламных сообщений игрокам, включенным в список самоисключенных.

Букмекеры также будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент БК зачисляет все выигрыши на внутриигровой счет.

Закон вступит в силу с сентября 2026 года.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Владимир Путин
