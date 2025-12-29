  • Спортс
  • Боец UFC Руффи отказался от контрактов с букмекерами из-за религии: «Мне предлагали миллионы. Отвергаю все, что направлено против Бога»
Боец UFC Руффи отказался от контрактов с букмекерами из-за религии: «Мне предлагали миллионы. Отвергаю все, что направлено против Бога»

Боец UFC Руффи отказался работать с букмекерами из-за религии.

Боец UFC Маурисио Руффи заявил, что отказался от крупных контрактов с букмекерскими компаниями из-за религии.

«Мне предлагали миллионы, чтобы я заключил партнерство с букмекерами. Перед моим предпоследним боем я получил предложение в 48 миллионов реалов (примерно $8,6 млн), но отказался.

Все, что направлено против Бога, я отвергаю. Идти с Иисусом – значит отказывать своим желаниям.

Может показаться, что отказывать себе плохо, но это не так. Очень скоро ты поймешь, что это лучшее, что ты можешь сделать для себя», – заявил Руффи.

В феврале 29-летний бразилец проведет бой против Рафаэля Физиева на UFC 325.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ag.Fight
