Оганезов о запрете рекламы букмекеров: «Как вы собираетесь продвигать турниры, если запретите это делать букмекерам? Кроме них просто некому этим заниматься»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал возможное ограничение рекламы букмекерских компаний.

– Если ограничить рекламу букмекеров, как тогда конкурировать с нелегальным рынком?

– Никак. Ну хорошо, предположим, букмекерам запретят рекламировать соревнования. Кто тогда будет финансировать рекламу спортивных событий? Федерации этим никогда не занимались, у них нет на это денег. Даже не всегда хватает профильных маркетологов. Кроме букмекеров сегодня просто некому этим заниматься.

Хочется задать вопрос: как вы собираетесь продвигать турниры, повышать посещаемость стадионов, в которые вложены бюджетные средства, если запретите это делать букмекерам? – заявил Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’’.

