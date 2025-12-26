  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»
25

Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов поделился прогнозом о будущем букмекерской индустрии в России.

– На круглом столе директор ЕРАИ озвучил прогноз [на 2026-й год]: сокращение рынка на 30%. Я с ним полностью согласен.

Тут можно говорить не только об отрасли. 30% – это колоссальные цифры. Для любой компании это катастрофа.

– Позитивный, нейтральный и негативный сценарии для индустрии в ближайшее время – как вы их видите?

– Позитивный: законодательные новации будут пересмотрены и откорректированы подзаконными нормативными актами, например, по налогу на прибыль.

Нейтральный: введение моратория на изменение законодательства, регулирующего букмекерский бизнес. Сейчас рынок полностью дестабилизирован. Нет понимания будущего, нет возможности планировать инвестиции.

Негативный – дальнейшие репрессивные законодательные новации, например, дополнительные отчисления на лудоманию. И так далее.

– А мораторий реален?

– Теоретически – да, это возможно. Практически – отношусь к вероятности с пессимизмом.

– Что сами компании могут сделать, чтобы сценарий не стал негативным?

– Продолжить поддерживать отечественный спорт. И предлагать представителям спорта говорить о своих интересах открыто и гораздо громче, – заявил Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’‘.

«Весь декабрь – шоковая терапия. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе
ЕРАИ
Беттинг-индустрия
Николай Оганезов
Фонбет
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
В Турции арестовали еще 24 человека по делу о незаконных ставках. 14 подозреваемых – футболисты из разных турецких лиг
52 минуты назад
«Когда страна в сложной ситуации, происходит взрывной рост активности популистов». Оганезов – о новых налогах и законах для букмекеров
сегодня, 11:25
PARI увеличивает комиссию при работе с партнерами с 25% до 40%: «Букмекерский рынок в России столкнулся с очередным этапом ужесточения регулирования»
сегодня, 10:47
«Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию. Думал, мы уже достигли дна, но снизу постучали». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей в БК на карту
сегодня, 10:10
Депутат Терюшков о самозапрете на азартные игры: «Мы даем людям простой инструмент, чтобы сделать паузу, защитить свои финансы и душевное спокойствие»
сегодня, 09:00
Егор Дёмин стал амбассадором БК «Фонбет»
вчера, 15:12
Законопроект о создании легальной игорной зоны в Республике Алтай внесен в Госдуму. Она будет приносить до 120 млн рублей в бюджет ежегодно
вчера, 12:56
8 букмекеров вошли в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’
вчера, 09:18
Калининградская игорная зона стала лидером по росту посещаемости среди всех казино в России в 2025-м. Доля иностранных гостей выросла с 5% до 20%
вчера, 08:49
Нейропсихолог Тодорова: «Азартные игры не формируют зависимость сами по себе. Игромания часто сочетается с депрессивными состояниями и эмоциональной изоляцией»
24 декабря, 15:01
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
вчера, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53