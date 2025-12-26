Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов поделился прогнозом о будущем букмекерской индустрии в России.

– На круглом столе директор ЕРАИ озвучил прогноз [на 2026-й год]: сокращение рынка на 30%. Я с ним полностью согласен.

Тут можно говорить не только об отрасли. 30% – это колоссальные цифры. Для любой компании это катастрофа.

– Позитивный, нейтральный и негативный сценарии для индустрии в ближайшее время – как вы их видите?

– Позитивный: законодательные новации будут пересмотрены и откорректированы подзаконными нормативными актами, например, по налогу на прибыль.

Нейтральный: введение моратория на изменение законодательства, регулирующего букмекерский бизнес. Сейчас рынок полностью дестабилизирован. Нет понимания будущего, нет возможности планировать инвестиции.

Негативный – дальнейшие репрессивные законодательные новации, например, дополнительные отчисления на лудоманию. И так далее.

– А мораторий реален?

– Теоретически – да, это возможно. Практически – отношусь к вероятности с пессимизмом.

– Что сами компании могут сделать, чтобы сценарий не стал негативным?

– Продолжить поддерживать отечественный спорт. И предлагать представителям спорта говорить о своих интересах открыто и гораздо громче, – заявил Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’‘.

