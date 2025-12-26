В Турции арестовали еще 24 человека по делу о незаконных ставках. 14 подозреваемых – футболисты из разных турецких лиг

В Турции продолжаются массовые задержания по делу о незаконных ставках.

По данным Reuters, в ходе новой волны задержаний в рамках расследования о нелегальных ставках и договорных матчах были выданы распоряжения на задержание еще 29 человек. 24 фигуранта уже задержаны, в их числе – бывший исполнительный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.

14 подозреваемых по делу – игроки различных турецких лиг. Еще шестерых разыскивают по подозрению в организации договорного матча между «Касымпашой» и «Самсунспором» в Суперлиге в октябре 2024 года.

Ранее в декабре турецкий суд арестовал 20 подозреваемых, включая игроков из Суперлиги, до суда.

Этой осенью Турецкая федерация футбола отстранила более 1000 футболистов разных дивизионов страны за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги, в том числе за «Бешикташ» и «Галатасарай».

17 судей и два президента футбольных клубов были арестованы по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 арбитров отстранили за ставки.

Керимов об отстранении 1000+ игроков в Турции за ставки: «Печальная история для турецкого футбола. Очевидно, что федерация пытается очистить чемпионат»

1000 игроков и 149 судей отстранены из-за ставок! Дикий скандал в Турции