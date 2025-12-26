3

В Турции арестовали еще 24 человека по делу о незаконных ставках. 14 подозреваемых – футболисты из разных турецких лиг

В Турции продолжаются массовые задержания по делу о незаконных ставках.

По данным Reuters, в ходе новой волны задержаний в рамках расследования о нелегальных ставках и договорных матчах были выданы распоряжения на задержание еще 29 человек. 24 фигуранта уже задержаны, в их числе – бывший исполнительный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.

14 подозреваемых по делу – игроки различных турецких лиг. Еще шестерых разыскивают по подозрению в организации договорного матча между «Касымпашой» и «Самсунспором» в Суперлиге в октябре 2024 года.

Ранее в декабре турецкий суд арестовал 20 подозреваемых, включая игроков из Суперлиги, до суда.

Этой осенью Турецкая федерация футбола отстранила более 1000 футболистов разных дивизионов страны за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги, в том числе за «Бешикташ» и «Галатасарай».

17 судей и два президента футбольных клубов были арестованы по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 арбитров отстранили за ставки.

Керимов об отстранении 1000+ игроков в Турции за ставки: «Печальная история для турецкого футбола. Очевидно, что федерация пытается очистить чемпионат»

1000 игроков и 149 судей отстранены из-за ставок! Дикий скандал в Турции

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Reuters
logoСборная Турции по футболу
Ставки на сегодня
договорные матчи
logoсудьи
Ставки на спорт
logoвысшая лига Турция
Беттинг-индустрия
происшествия
дисквалификации
Букмекеры
logoГалатасарай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Оганезов о запрете рекламы букмекеров: «Как вы собираетесь продвигать турниры, если запретите это делать букмекерам? Кроме них просто некому этим заниматься»
сегодня, 14:43
Советник гендиректора «Фонбет» о будущем букмекеров в России: «Индустрия полностью дестабилизирована. Прогноз на 2026-й – сокращение рынка на 30%»
сегодня, 13:01
«Когда страна в сложной ситуации, происходит взрывной рост активности популистов». Оганезов – о новых налогах и законах для букмекеров
сегодня, 11:25
PARI увеличивает комиссию при работе с партнерами с 25% до 40%: «Букмекерский рынок в России столкнулся с очередным этапом ужесточения регулирования»
сегодня, 10:47
«Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию. Думал, мы уже достигли дна, но снизу постучали». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей в БК на карту
сегодня, 10:10
Депутат Терюшков о самозапрете на азартные игры: «Мы даем людям простой инструмент, чтобы сделать паузу, защитить свои финансы и душевное спокойствие»
сегодня, 09:00
Егор Дёмин стал амбассадором БК «Фонбет»
вчера, 15:12
Законопроект о создании легальной игорной зоны в Республике Алтай внесен в Госдуму. Она будет приносить до 120 млн рублей в бюджет ежегодно
вчера, 12:56
8 букмекеров вошли в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’
вчера, 09:18
Калининградская игорная зона стала лидером по росту посещаемости среди всех казино в России в 2025-м. Доля иностранных гостей выросла с 5% до 20%
вчера, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
вчера, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53