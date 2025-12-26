«Когда страна в сложной ситуации, происходит взрывной рост активности популистов». Оганезов – о новых налогах и законах для букмекеров

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о давлении на букмекерский рынок в России со стороны депутатов.

Согласно законопроекту о самоограничении от азартных игр, букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока.

Также с 1 января 2026 года для букмекеров вводится два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

– В этом году заметно усилилось публичное давление со стороны депутатов. Появляются популистские инициативы: три процента, дополнительные ограничения. Откуда все это идет?

– Когда страна в сложной экономической и внешнеполитической ситуации, происходит взрывной рост активности популистов. Они не предлагают разумных решений, а пытаются заработать лишь политические очки здесь и сейчас.

Исключительная простота, с которой благодаря интернет-СМИ можно обратиться как к потенциальному избирателю и быть замеченным руководством, очень эффективно сочетается с популистским форматом законотворческой активности некоторых законодателей.

При этом никто не думает о том, какой экономический ущерб наносится государству внешне популярными, но не выверенными решениями. Мы прекрасно знаем, что основная часть нелегальных онлайн-казино базируется на Украине. Когда вы загоняете легальный бизнес за пределы рентабельности, аудитория легального бизнеса довольно быстро уходит к нелегалам, где становится выгоднее и проще для игроков, таким образом финансовые потоки уходят именно туда – за границу.

В итоге деньги, которые могли бы работать внутри страны, начинают работать против нее. Если говорить прямо, популисты с мандатами становятся опаснее откровенных врагов. Вот об этом никто не думает – и в этом суть популизма. Заявляется одна цель, но реализация мер, которые вроде бы выглядят благими, приводит к негативным результатам.

И за этот ущерб, который наносится легальному бизнесу, никто не отвечает, никто не несет ответственности за свои навязанные инициативы. Хотя, как говорится, у каждой проблемы есть имя и фамилия, – сказал Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’’.

«Беттинг-индустрию ждет катастрофа. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова