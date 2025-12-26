PARI увеличивает комиссию при работе с партнерами с 25% до 40%: «Букмекерский рынок в России столкнулся с очередным этапом ужесточения регулирования»

В букмекерской компании PARI сообщили об увеличении комиссии за управление при работе с партнерами.

Комиссия увеличится с 25% до 40%. Изменения в партнерской программе букмекера вступят в силу с 1 января 2026 года.

«Как вы знаете, в течение последних месяцев букмекерский рынок в России столкнулся с очередным этапом ужесточения регулирования, а также применением новых финансовых требований к игрокам рынка.

Со своей стороны мы, как партнерская программа, всегда стараемся сохранить комфортные условия для своих партнеров, однако новые законодательные требования и рост налоговой нагрузки на операторов (обслуживание платежной инфраструктуры, обязательные целевые отчисления и дополнительные налоги) заставляют внести определенные корректировки в наше с вами сотрудничество.

Что поменяется со следующего года: размер комиссии за управление при работе с партнерами для ревшарных и гибридных офферов составит 40% (включает в себя расходы на депозиты и выводы средств, обязательные целевые отчисления, комиссию по быстрым играм, дополнительные налоговые издержки, включая налоги на игроков).

При этом мы продолжаем активно инвестировать в развитие продукта и бренда PARI: усиливаем маркетинг, работаем над улучшением конверсии и удержанием игроков, запускаем новые промо-механики и проекты, которые должны позитивно отразиться на качестве трафика и ваших доходах», – сообщили в PARI Affiliates.

«Беттинг-индустрию ждет катастрофа. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова