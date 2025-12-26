«Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию. Думал, мы уже достигли дна, но снизу постучали». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей в БК на карту

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался об ужесточении регулирования букмекерского рынка в России.

Теперь букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. Данная поправка была одобрена в Совете Федерации в рамках законопроекта о самоограничении от азартных игр.

Также с 1 января 2026 года для букмекеров вводится два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

– Я, возможно, наивно полагал, что, если государство получает от бизнеса значительные финансовые поступления, оно будет учитывать и интересы этого бизнеса, будет заинтересовано в сохранении стабильного потока финансирования отечественного спорта. Но, к сожалению, подтверждения такого подхода не наблюдается.

Мы видим достаточно агрессивные настроения именно по отношению к легальному бизнесу. При этом никакого оптимизма в борьбе с нелегальным рынком я в словах парламентариев не услышал. Складывается ощущение, что бороться проще именно с легальным бизнесом.

Полагал, что мы уже точно достигли дна, но снизу снова постучали. Я уже о поправках в законопроект о самоограничении от азартных игр, обязывающих букмекеров выплачивать выигрыш при результате каждого заключенного пари.

– В законопроекте о самоограничении ко второму чтению добавилась поправка о выплатах на карту. Что это значит для индустрии?

– Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию, с каждой такой транзакции по каждому выигранному пари нужно будет платить комиссию отдельно взятой кредитной организации, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока именно через ЦУПИС.

Априори такая поправка никак не относится к процессу самозапрета граждан на азартные игры, она скорее направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности.

Если провести условную аналогию с операторами сотовой связи, получается, что каждый свой звонок по сотовому телефону абонент должен отдельно оплачивать банковским переводом, с которого банк будет удерживать каждый раз комиссию. Очевидно, при таком подходе законодателя отечественные операторы легального бизнеса окончательно теряют конкурентные преимущества перед иностранными и другими нелегальными.

Не могу утверждать, преднамеренно это делают некоторые законодатели или по недопониманию отраслевых бизнес-процессов, но такие спорные «инициативы» могут привести к потере аудитории у легальных операторов. И, соответственно, к глубокому кризису во внебюджетном финансировании российского спорта, – сказал Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’’.

