  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • «Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию. Думал, мы уже достигли дна, но снизу постучали». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей в БК на карту
29

«Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию. Думал, мы уже достигли дна, но снизу постучали». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей в БК на карту

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался об ужесточении регулирования букмекерского рынка в России.

Теперь букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. Данная поправка была одобрена в Совете Федерации в рамках законопроекта о самоограничении от азартных игр.

Также с 1 января 2026 года для букмекеров вводится два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

– Я, возможно, наивно полагал, что, если государство получает от бизнеса значительные финансовые поступления, оно будет учитывать и интересы этого бизнеса, будет заинтересовано в сохранении стабильного потока финансирования отечественного спорта. Но, к сожалению, подтверждения такого подхода не наблюдается.  

Мы видим достаточно агрессивные настроения именно по отношению к легальному бизнесу. При этом никакого оптимизма в борьбе с нелегальным рынком я в словах парламентариев не услышал. Складывается ощущение, что бороться проще именно с легальным бизнесом.

Полагал, что мы уже точно достигли дна, но снизу снова постучали. Я уже о поправках в законопроект о самоограничении от азартных игр, обязывающих букмекеров выплачивать выигрыш при результате каждого заключенного пари.

– В законопроекте о самоограничении ко второму чтению добавилась поправка о выплатах на карту. Что это значит для индустрии?

– Игроки не смогут оставлять выигрыши на счете даже по желанию, с каждой такой транзакции по каждому выигранному пари нужно будет платить комиссию отдельно взятой кредитной организации, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока именно через ЦУПИС.

Априори такая поправка никак не относится к процессу самозапрета граждан на азартные игры, она скорее направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности.

Если провести условную аналогию с операторами сотовой связи, получается, что каждый свой звонок по сотовому телефону абонент должен отдельно оплачивать банковским переводом, с которого банк будет удерживать каждый раз комиссию. Очевидно, при таком подходе законодателя отечественные операторы легального бизнеса окончательно теряют конкурентные преимущества перед иностранными и другими нелегальными.

Не могу утверждать, преднамеренно это делают некоторые законодатели или по недопониманию отраслевых бизнес-процессов, но такие спорные «инициативы» могут привести к потере аудитории у легальных операторов. И, соответственно, к глубокому кризису во внебюджетном финансировании российского спорта, – сказал Оганезов в интервью Ставкам на Спортсе’’.

«Беттинг-индустрию ждет катастрофа. Букмекерам нужен голос спорта». Итоги года от Николая Оганезова

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Депутат Терюшков о самозапрете на азартные игры: «Мы даем людям простой инструмент, чтобы сделать паузу, защитить свои финансы и душевное спокойствие»
сегодня, 09:00
Егор Дёмин стал амбассадором БК «Фонбет»
вчера, 15:12
Законопроект о создании легальной игорной зоны в Республике Алтай внесен в Госдуму. Она будет приносить до 120 млн рублей в бюджет ежегодно
вчера, 12:56
8 букмекеров вошли в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’
вчера, 09:18
Калининградская игорная зона стала лидером по росту посещаемости среди всех казино в России в 2025-м. Доля иностранных гостей выросла с 5% до 20%
вчера, 08:49
Нейропсихолог Тодорова: «Азартные игры не формируют зависимость сами по себе. Игромания часто сочетается с депрессивными состояниями и эмоциональной изоляцией»
24 декабря, 15:01
Совет Федерации одобрил законопроект о самоограничении от азартных игр. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах и в МФЦ
24 декабря, 10:16
Около 2 миллионов человек ежегодно посещают казино в России. Более 5 тысяч россиян трудоустроены в игорной индустрии
24 декабря, 08:51
Глава Ассоциации юристов России: «Запуск игорной зоны в Республике Алтай обеспечит приток инвестиций, а в долгосрочной перспективе создаст новые рабочие места»
23 декабря, 13:02
Кабмин одобрил законопроект о создании шестой легальной игорной зоны в России – в Республике Алтай
23 декабря, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
вчера, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53