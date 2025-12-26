Депутат Терюшков о самозапрете на азартные игры: «Мы даем людям простой инструмент, чтобы сделать паузу, защитить свои финансы и душевное спокойствие»

Депутат Роман Терюшков объяснил важность законопроекта о самоограничении от азартных игр.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится. Букмекеры также будут обязаны выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари.

«Зависимость от азартных игр – это болезнь, которую сложно признать самостоятельно. Мы даем людям простой и социально одобряемый инструмент, чтобы сделать паузу, защитить свои финансы и душевное спокойствие.

Когда человек постоянно думает о проигрышах, страдает его работа, семья, психологическое состояние. Это влияет на благополучие всего общества», – заявил один из авторов законопроекта Терюшков.

Законопроект о самозапрете на азартные игры был одобрен в Совете Федерации. На следующем этапе его направят на подпись президенту России.

