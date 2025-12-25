  • Спортс
Законопроект о создании легальной игорной зоны в Республике Алтай внесен в Госдуму. Она будет приносить до 120 млн рублей в бюджет ежегодно

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой легальной игорной зоны в России.

Согласно законопроекту, новая игорная зона будет располагаться на территории Республики Алтай.

«Республика Алтай обладает таким же туристическим потенциалом, и создание игорной зоны позволит увеличить туристическую активность в субъекте и будет способствовать ее дальнейшему развитию», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сообщалось, что новая игорная зона в Республике Алтай сможет ежегодно приносить в бюджет от 80 до 120 млн рублей в качестве налогов.

В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Интерфакс»
