Егор Дёмин стал амбассадором БК «Фонбет»

«Фонбет» и Егор Дёмин заключили соглашение о сотрудничестве.

Российский баскетболист «Бруклина» стал амбассадором букмекерской компании и послом благотворительной программы ДоброFON.

«Возможность быть частью большого благотворительного движения была главной причиной старта данного сотрудничества. Я много думаю о благотворительности, для меня важно помогать людям.

Я стараюсь всегда пользоваться возможностями, которые направлены на улучшение жизни людей. Такие, например, инициативы есть в рамках НБА и Ассоциации игроков. А заниматься благотворительностью систематически и продуманно мне поможет сотрудничество с «Фонбет» и ДоброFON.

Мне понравилось, что мои идеи и пожелания были услышаны, уверен, что вместе мы сможем сделать кого-то в этом мире чуточку счастливее, а кого-то и вдохновить на добрые дела», – заявил Дёмин.

