BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов

Артем Савельев покинул пост главы направления киберспорта и медиапроектов в BetBoom.

«Артем Савельев завершает работу в качестве руководителя направления киберспорта, медиапроектов и инфлюенс-маркетинга букмекерской компании BetBoom. О дальнейшем карьерном пути он сообщит в ближайшее время.

Благодаря его профессионализму BetBoom стала лидером киберспортивного рынка в России и укрепила свои позиции бренда в индустрии.

Компания выражает благодарность Артему за его вклад в проекты и желает ему успехов и в новом начинании», – сообщили в букмекерской компании.