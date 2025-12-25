8 букмекеров вошли в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’
Сразу 8 букмекерских компаний попали в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’.
В основу рейтинга легла выручка за 2024 год. Главный критерий – явная связь деятельности компании со спортом.
Крупнейшей компанией спортивного бизнеса в России стал «Фонбет» с выручкой в размере 608,8 миллиардов рублей. В топ-3 также вышли Winline (415 млрд) и BetBoom (227,2 млрд).
В предыдущем аналогичном рейтинге Спортса’’ за 2021 год в первой десятке было шесть букмекеров, в этом – восемь.
100 крупнейших спортивных компаний России. Рейтинг Спортса’’
Источник: Спортс''
