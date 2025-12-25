8 букмекеров вошли в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’

Сразу 8 букмекерских компаний попали в топ-10 крупнейших спортивных компаний России в рейтинге Спортса’’.

В основу рейтинга легла выручка за 2024 год. Главный критерий – явная связь деятельности компании со спортом.

Крупнейшей компанией спортивного бизнеса в России стал «Фонбет» с выручкой в размере 608,8 миллиардов рублей. В топ-3 также вышли Winline (415 млрд) и BetBoom (227,2 млрд).

В предыдущем аналогичном рейтинге Спортса’’ за 2021 год в первой десятке было шесть букмекеров, в этом – восемь.

100 крупнейших спортивных компаний России. Рейтинг Спортса’’