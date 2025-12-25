Калининградская игорная зона стала лидером по росту посещаемости среди всех казино в России в 2025-м. Доля иностранных гостей выросла с 5% до 20%

Доля иностранных гостей игорной зоны «Янтарная» в Калининградской области выросла с 5% до 20% в 2025 году.

В местном казино Sobranie отметили, что преимущественно иностранные посетители калининградской игорной зоны представлены жителями Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В казино также играют россияне, постоянно проживающие в соседних странах и приезжающие на машинах с европейскими номерами.

По данным АИРИС, «Янтарная» игорная зона также стала лидером по росту посещаемости среди всех казино в России в 2025-м. За неполный 2025 год она приняла 282,8 тысяч гостей – на 13% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Представители казино связывают это с ростом интереса туристов к локациям западной части России и повышении туристического потока в Калининградскую область.