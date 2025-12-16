Сенатор Трембицкий: «Законопроект о запрете ставок с кредиток будет принят в первом чтении до конца года»

Сенатор Александр Трембицкий заявил, что законопроект о запрете на ставки с использованием заемных средств может быть принят Госдумой в первом чтении до конца года.

«Запрет на ставки с использованием заемных средств, в том числе кредитных карт, сейчас прорабатывается. Мы вышли уже на первое чтение в Государственной Думе.

Я думаю, что этот законопроект будет в первом чтении принят уже в этом году. Нам останется немного, доработаем и во втором, в третьем чтениях в следующем году его примем.

Это один из законопроектов, которые мы проработали. Также будет осуществлен запрет на осуществление ставок тем лицам, кто имеет задолженности по исполнительным производствам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. Также запрет коснется некоторых категорий граждан – ограниченно дееспособных и недееспособных. Они не смогут принимать участие в играх и осуществлять ставки.

Это очень важные меры, которые окажут существенную помощь в борьбе с лудоманией. Лудомания – это все-таки один из бичей современности», – заявил Трембицкий.