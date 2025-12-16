  • Спортс
  • Глава киберспорта «Лиги Ставок» Журавский: «В киберспорте мы опаздываем, но по многим другим аспектам опережаем конкурентов на десять шагов»
0

Глава киберспорта «Лиги Ставок» Журавский: «В киберспорте мы опаздываем, но по многим другим аспектам опережаем конкурентов на десять шагов»

Глава киберспортивного направления «Лиги Ставок» Михаил Журавский высказался о стратегии развития букмекерской компании.

– У PARI есть игровая механика обмена коинов на скины в аккаунте Steam. Winline тоже привлекала новых клиентов, обещая лутбоксы за ставки. У BetBoom тоже есть подобное. Вы явно отстаете. Почему вдруг решили внедрять и у себя такие ингейм-ивенты именно сейчас? Не опаздываете ли по отношению к конкурентам?

– В киберспорте мы опаздываем. Решили реализовывать сейчас, потому что технологически готовы. По многим другим аспектам опережаем конкурентов на десять шагов. Я перечислял продукты, которых у других БК и рядом нет. Уникальные фичи: социальная сеть «Сигнал», микробеттинг и копибеттинг.

Все стараемся делать последовательно, шаг за шагом. Ну и тут важно отметить, что первую легальную ставку в интернете приняла именно «Лига Ставок», – заявил Журавский.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: CyberMeta
BetBoom
Ставки на сегодня
Букмекеры
Лига Ставок
Беттинг-индустрия
Ставки на киберспорт
WINLINE
Pari
