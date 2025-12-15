Владимир Прокофьев: «Букмекерам невыгодны лудоманы. Они предпочитают игроков, которые периодически тратят на ставки часть бюджета»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев рассказал о важности ответственной игры для букмекеров.

– Должен ли букмекер обязательно быть ответственным? Делать социальные проекты.

– Считаю, что да. Компании должны предупреждать о рисках, давать возможность игрокам самоисключаться или устанавливать лимиты по депозитам, оборотам и продолжительности сессии.

Букмекерам невыгодны лудоманы, которые могут проиграть квартиры. Для компаний предпочтительная модель – игроки, которые могут себе позволить периодически тратить на ставки часть бюджета, как на развлечения.

Тратить – необязательно проигрывать. Но большинство, конечно, будут в минусе. И да – социальная ответственность важна и нужна, – сказал Прокофьев в интервью блогу «Спортивный маркетолог» на Спортсе’’.

«Букмекерам невыгодны лудоманы». Как устроен беттинг в России?