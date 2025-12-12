Гендиректор БЕТСИТИ: «Перебои с мобильным интернетом не отразились на нашей деятельности драматичным образом»

Гендиректор БЕТСИТИ Елена Серова рассказала о влиянии проблем с мобильным интернетом на работу компании.

– В разных регионах проблемы с мобильным интернетом. Это дает приток игроков в ваши ППС? Какова политика работы в офлайне?

– Глобального перетока клиентов между онлайн- и офлайн-продуктами пока не видим. У нас 59 ППС, в отношении каждого из них – анализирую посещаемость и выручку.

Решения об оптимизации принимаем только при негативной динамике за 2–3 квартала, учитывая спортивный календарь. ППС сегодня – не только место для ставок, но и для социализации: люди обсуждают спорт, делятся эмоциями.

При этом перебои с мобильным интернетом не отразились на нашей деятельности драматичным образом – сервис работает стабильно, и клиенты могут пользоваться им без ограничений, – заявила Серова в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.