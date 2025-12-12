Количество VIP-клиентов в БЕТСИТИ выросло на 55% в 2025 году

Гендиректор БЕТСИТИ Елена Серова рассказала о работе букмекера с VIP-клиентами.

– Один из трендов в беттинге – активная работа с VIP-клиентами. Какие у вас результаты и что планируете обновить в этой части?

– VIP – одно из приоритетных направлений для нас. Доля сегмента в обороте стабильно растет, по количеству это +16,5% в 2024-м и +55% в 2025-м.

Премиальные клиенты получают повышенный кешбэк, приоритетную поддержку и доступ к эксклюзивным акциям. Например, в недавнем розыгрыше поездки в Дубай на бокс участвовало более 60% VIP-клиентов.

В будущем усовершенствуем и персонализируем работу службы поддержки с VIP-сегментом, расширим индивидуальные предложения и увеличим количество акций, ориентированных именно на эту аудиторию. Каждый VIP-клиент должен чувствовать, что компания его ценит, – рассказала Серова беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.