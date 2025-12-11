  • Спортс
ЕЦУПИС о депозитах: «Ведем о диалог с контролирующими органами о корректировке лимита в 600 тысяч рублей. Инфляция с момента его установления превысила 100%»

В Едином ЦУПИСе рассказали о планах по увеличению лимитов на максимальный депозит в букмекерских компаниях.

На данный момент максимальная сумма депозита в российских БК составляет 595 тысяч рублей за одну операцию.

– Расскажите о планах Единого ЦУПИС. Какие направления развития организации вы считаете приоритетными?

– Мы последовательно решаем задачу, которая особенно важна для наших VIP-клиентов: по увеличению лимитов, действующих в отношении электронных средств платежа для полностью идентифицированных пользователей.

Сегодня игроки, планирующие сделать ставку свыше 600 тысяч рублей, сталкиваются с необходимостью разбивать платеж на несколько частей. Это не только создает неудобства для пользователей, но и повышает риск блокировки операции со стороны банка-эмитента карты. Дополнительно усложняется и процедура вывода средств.

При этом такие клиенты представляют особую ценность для букмекерских компаний, которые с ними очень тесно работают и создают персонализированный сервис. Наша цель – повысить удобство игрового процесса для этой категории пользователей.

Через профильные ассоциации мы ведем диалог с контролирующими органами, обосновывая необходимость корректировки лимитов. Ключевой аргумент: инфляция с момента первоначального установления лимита в 600 тысяч рублей превысила 100%.

Параллельно мы фокусируемся на развитии наших продуктов и наращивании рыночной доли кошелька. В числе приоритетных инициатив – реализация механизма заключения пари в один клик, мы стремимся максимально упростить клиентский путь, позволив оформлять ставки одним нажатием кнопки в кошельке (в настоящее время процедура требует выполнения нескольких действий).

Также мы рассматриваем борьбу с дропами и подставными игроками как долгосрочную системную задачу. Наша стратегия предполагает продолжение тесного взаимодействия с регулятором и профессиональным сообществом для обеспечения чистоты и прозрачности рынка, – рассказал заместитель председателя правления Единого ЦУПИС Александр Колмыков.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Wealth Navigator
