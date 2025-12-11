Депутат Боярский о букмекерах: «Быстрые игры», где ставка делается каждые 5 секунд, напоминают казино. Нужно установить минимальное время для принятия ставки – хотя бы 10 минут»

Депутат Госдумы Сергей Боярский предложил ужесточить требования к «быстрым играм» на сайтах букмекерских компаний.

«Быстрые игры» – это соревнования, где действие, на которое принимается ставка, может занять от нескольких минут до нескольких секунд.

«Одной из ключевых проблем остается агрессивная, раздражающая реклама. Букмекерские конторы учатся обходить существующие запреты в этой части. Мы наблюдаем распространение нативной рекламы букмекеров, преподносимой под видом благотворительности или иной социально одобряемой деятельности.

Амбассадоры букмекерских брендов, покупка прав на спортивные мероприятия и даже создание специальных событий исключительно ради рекламы – все это методы вовлекающего воздействия на аудиторию, в том числе молодежь. В условно легальном поле существует, к сожалению, множество ловких попыток обойти ограничения и пренебречь запретом пропаганды азартных игр среди детей.

Особую тревогу лично у меня вызывают так называемые «быстрые игры», где ставка делается буквально каждые несколько секунд. Для этого организуются специальные, псевдоспортивные события с трансляцией на сайтах букмекеров, в которых играют немотивированные на результат спортсмены, создающие видимость соревнований, растянутых во времени по принципу 24/7. Ставка делается каждые пять секунд, что, по сути, является хитростью, и до степени смешения напоминает обычное казино. Это фактически культивирование лудомании.

Для противодействия необходимо установить минимальную временную планку для принятия ставки – хотя бы десять минут – чтобы вернуть игре элемент анализа, а не просто импульсивного клика.

В портфеле нашего комитета находится законопроект, который в своей концепции частично направлен на решение некоторых проблем в этой сфере. В планах разработать и другие поправки, чтобы затронуть наиболее острые вопросы – обход закона о рекламе и т.н. «быстрые игры».

Мы получаем большое количество обращений, в том числе из регионов. Все обращают внимание на эти проблемы, и замалчивать их нельзя. Наша главная задача – создать эффективные механизмы защиты общества, особенно наиболее уязвимых его категорий, от разрушительных последствий неконтролируемого азарта», – написал Боярский в телеграме.