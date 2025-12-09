Член Общественной палаты Машаров: «В 2026 году нам нужно быть готовыми к всплеску роста нелегальных букмекеров и онлайн-казино»

В 2026 году в России ожидается рост нелегального рынка азартных игр.

Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В 2026 году нам необходимо быть готовыми к всплеску роста нелегальных букмекеров и онлайн-казино, противостоять этому может системная работа по блокировке сайтов и переводов в криптовалюте.

Ключевым фактором, который будет раскачиваться как инструмент для привлечения – это возможность регистрации новых пользователей в упрощенном порядке. Возможность анонимной верификации будет использоваться манипулятивно как фактор сохранения «тайны» об «условных» заработках граждан.

Следует ожидать новых мошеннических схем, поскольку будут пытаться вымогать деньги через необходимость оплаты налогов [у легальных букмекеров].

И очевидно, что пополнение кошельков нелегальных букмекеров и онлайн-казино будет происходить в криптовалюте, причем суммы могут начинаться от нескольких тысяч и заканчиваться миллионами рублей», – сказал Машаров.

С 1 января 2026 года для букмекеров вводится налог 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на БК вырастет в 60 раз.