Большинство онлайн-казино, в которых играют россияне, связаны с Украиной, заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

«Сегодня у нас, кстати, в комитете по экономической политике обсуждался очередной законопроект по азартным играм, и представитель регулятора, у нас есть Единый регулятор азартных игр – публично-правовая компания, сказал о том, что 63% вообще онлайн-казино нелегальных – это люди, которые работают на площадке Украины. То есть, что называется, прямые наши враги в этом смысле.

И, соответственно, те деньги, которые у нас люди тратят на онлайн-казино, они идут в том числе и на поддержку противодействия Российской Федерации во всех форматах», – заявил Кирьянов.

В сентябре президент IBO Умар Кремлев сообщил, что оборот нелегального казино в России составляет 4 триллиона рублей, а 60% офшорных операторов связаны с Украиной.

