Число уникальных клиентов букмекерских компаний в России за год снизилось с 5,6 до 5,38 млн человек («Ведомости»)

В России сократилось число уникальных клиентов букмекерских компаний.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и ЕЦУПИС, сумма среднего депозита россиянина в букмекерской компании сократилась с 2704 до 2587 рублей по сравнению с прошлым годом.

Количество уникальных игроков снизилось с 5,6 до 5,36 млн человек за три квартала 2025 года.

В ЕРАИ отметили, что за последние три года активных игроков на рынке практически не прибавилось, компании подошли к потолку по охвату аудитории. В результате рост рынка все сильнее зависит не от притока новых клиентов, а от изменения поведения уже существующих игроков.

