Digital-директор BetBoom Данилов: «Доля digital в наших рекламных кампаниях стабильно растет»

Digital-директор BetBoom Глеб Данилов рассказал о планах компании по наращиванию рекламы в интернете.

Ранее АРИР провела исследование рынка интерактивной рекламы в России. По данным опроса игроков рекламного рынка, 61% компаний планируют увеличить инвестиции в digital-форматы на 4-20%, тогда как 79% респондентов сохранят или сократят расходы на оффлайн-рекламу.

«Доля digital в рекламных кампаниях BetBoom стабильно растет. Мы действуем строго в рамках действующего законодательства о рекламе и азартных играх, используя только допустимые форматы коммуникации.

Да, мы планируем дальнейшее развитие digital-направления, однако будем внимательно смотреть на предстоящие изменения в налоговом регулировании и при необходимости скорректируем подход, сохранив эффективность и прозрачность кампаний», – рассказал Данилов Ставкам на Спортсе’’.